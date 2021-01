Italië blokkeert TikTok na dood 10-jarig meisje

De 10-jarige Antonella Sicomero werd woensdagavond gevonden in de badkamer van haar ouderlijk huis. Haar poging om zichzelf zo lang mogelijk te verstikken leidde tot ernstig zuurstoftekort in haar hersenen. Bij aankomst in het ziekenhuis was het meisje overleden. ,,Een verschrikkelijk verhaal", aldus de Autoriteit voor de Privacy.



Reden om met spoed maatregelen te nemen tegen TikTok. Al in december 2020 had de autoriteit het bedrijf gewaarschuwd vanwege het overtreden van een aantal regels, zoals het gebrek aan bescherming van minderjarigen, het gemak waarmee het verbod op inschrijving onder de 13 kan worden omzeild en standaard app-instellingen die in strijd zijn met de privacy wetgeving.



Formeel heeft de Italiaanse autoriteit TikTok een blokkade opgelegd voor gebruikers van wie de leeftijd niet vaststaat. In de praktijk komt het neer op het platleggen van het populaire sociale media-platform in Italië, aangezien het bedrijf op dit moment niet over instrumenten beschikt de leeftijd van haar gebruikers met zekerheid vast te stellen.



Volgens TikTok’s eigen regels is gebruik van de app verboden voor jongeren onder de 13, maar die regel blijk je vrij makkelijk te kunnen ontduiken. Iets wat volgens de autoriteit voor de privacy ook massaal wordt gedaan, waardoor veel jonge pubers en kinderen zonder problemen gebruikmaken van TikTok.



De blokkade van TikTok duurt voorlopig tot 15 februari, dan zal de Autoriteit voor de Privacy de app opnieuw beoordelen.