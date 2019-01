Italië: comeback fascisme en verheerlijking van Mussolini

Het gebeurt razendsnel. Bezoekers gooien voor het graf van Benito Mussolini hun rechterarm gestrekt omhoog, om die daarna weer snel in hun jaszak op te bergen. De bloemen voor het graf zijn vers. Op een lint staat 'voor altijd in ons hart'. Het zijn stelletjes, vriendengroepen en tienerduo's die vandaag ondanks de snijdende kou een 'dagje Predappio' komen doen. Drie dagen per jaar ziet het op deze begraafplaats zwart van de mensen: op Mussolini's geboortedag in juli, op zijn sterfdag in april en op de jaarlijkse herdenking van de historische mars naar Rome van 28 oktober 1922.



Een kilometer verder laat de 42-jarige Angela di Marcello in haar boekenwinkel aan de Via Roma - 'de enige fascistische boekenwinkel van de wereld' - trots door Mussolini gesigneerde boeken zien. Voorzichtig draait ze het slot van de vitrine open en wijst ze met haar zwartgelakte nagels de titels aan. Toespraken van Il Duce, Essays over het fascisme, Mijn leven.



Mussolini's geboortedorp Predappio is al jaren een bedevaartsoord voor fascisten. Di Marcello ziet de afgelopen jaren steeds meer jonge Italianen het dorp bezoeken. Ze noemt de hernieuwde interesse in Il Duce logisch. ,,Mussolini gaf hoop voor de toekomst. Hij gaf de Italianen het gevoel trots op dit land te zijn. Jongeren zien de malaise nu, zitten zonder werk en voelen zich vergeten door de politici. Ik snap wel dat ze naar Mussolini kijken; een sterke leider waar je trots op kon zijn, die voor de Italianen opkwam. En alléén voor de Italianen, snap je.'' Met opgetrokken wenkbrauwen kijkt ze of haar boodschap wel is overgekomen.