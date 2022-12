Italië geschokt na schietpartij in Rome op vriendin van premier Meloni: ‘Het is niet juist om zo te sterven’

Met videoBij een schietpartij tijdens een Vergadering van Huiseigenaren zijn in Rome drie doden gevallen. Onder hen is een vriendin van premier Giorgia Meloni. ‘Ze was een beschermende moeder, oprechte en discrete vriendin en een sterke en kwetsbare vrouw tegelijk', schrijft de premier. Ook vielen er vier gewonden, van wie één ernstig. De 57-jarige schutter is aangehouden.

Omstreeks 09.30 uur zondagochtend liep een man een bar in het noorden van de stad binnen en schoot in het wilde weg om zich heen. In de bar was dat moment een vergadering bezig van de Vereniging van Huiseigenaren. Drie van de bewoners, alle drie vrouwen, waren op slag dood, nog vier aanwezigen raakten gewond. Een is er ernstig aan toe.

De politie was snel ter plaatse en heeft de man ontwapend en aangehouden. Op dit moment wordt hij verhoord. Volgens de politie zou het gaan om een 57-jarige buurman van een deel van de slachtoffers.

De plaats waar de drie werden doodgeschoten. Inzet: Meloni (midden) met rechts haar vriendin Nicoletta.

Een burenruzie zou de oorzaak zijn van de schietpartij zondagochtend, de ruzie zou begonnen zijn in het ene deel van het flatgebouw en zich vervolgens verplaatst hebben naar de bar in hetzelfde flatgebouw. De Vereniging van Huiseigenaren had daar een vergadering belegd. De 57-jarige boze buurman is de bar binnengelopen en is gaan schieten, de precieze aanleiding voor de woede-uitbarsting is nog niet bekend.

Meloni plaatste zondagavond een foto op Instagram van haarzelf naast Nicoletta Golisano, een van de slachtoffers. ‘Nicoletta was mijn vriendin. Ze laat haar man Giovanni en een prachtige tienjarige zoon, Lorenzo, achter.’

‘Voor mij zal ze altijd zo mooi en gelukkig zijn’, schreef Meloni verder. ‘Het is niet juist om zo te sterven.’ Over de schutter zegt ze: ‘Ik hoop dat gerechtigheid zo snel mogelijk zijn werk doet.’

Veel burenruzies in Italië

Burenruzies zijn zeer frequent in Italië, één van de redenen van het vastlopen van het justitiële systeem in het land. Volgens cijfers is één op de vijf civiele zaken die in het land nog op behandeling wachten het gevolg van een conflict tussen buren, dat zijn een miljoen zaken in heel Italië.

Voornaamste redenen zijn blaffende honden, etensgeuren en gedoe over de hoogte van de servicekosten. Meestal worden die conflicten opgelost tijdens de riunioni di condominium, de vergadering van de Vereniging van Huiseigenaren. Soms komen de zaken voor de rechter. En in een enkel geval komt er geweld aan te pas.

