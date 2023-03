Italië legt vluchtelingenschip van Banksy aan de ketting

IS gebruikte Faize (20) vijf jaar als slaaf, maar kreeg haar niet klein: ‘Ik wil laten zien dat ik leef’

Vijf jaar lang was de jezidische Faize als slaaf in handen van IS’ers, moest ze alles doen wat IS-mannen wilden. Nu is ze in Nederland voor de première van een film die het verhaal vertelt van haar en andere jezidi-vrouwen. ‘IS wilde me klein krijgen, maar wat mij is overkomen heeft me juist sterker gemaakt.’