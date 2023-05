Italië pakt tientallen maffialeden op om coke- en wapenhandel

In een grote anti-maffia-actie heeft de Italiaanse politie vanochtend in het zuiden van Italië 108 arrestaties verricht. Tegelijkertijd werden in andere Europese landen nog eens enkele tientallen maffiosi opgepakt.

De Italiaanse politie heeft een grote slag toegebracht aan de ‘Ndrangheta, het beruchte maffiasyndicaat uit Calabrië, de punt van de Italiaanse laars. In een Europees gecoördineerde actie werden tientallen arrestaties verricht. Alleen al in Calabrië zelf werden 108 ‘ndranghetisti opgepakt, in de Noord-Italiaanse stad Genua nog eens vijftien. Een onbekend aantal leden van de maffiaorganisatie werd in de boeien geslagen in Duitsland, Frankrijk. België, Spanje en Portugal.

Quote Families die al decennia­lang een groot deel van de cocaïnehan­del in Europa in handen hebben

De criminelen worden verdacht van grootschalige internationale handel in cocaïne, lidmaatschap van een maffiose organisatie en wapenhandel. In Duitsland werden huiszoekingen verricht in onder andere Düsseldorf, Koblenz, München en Saarbrücken.

Jaaromzet van zo'n honderd miljard euro

De gearresteerde maffialeden zijn onder andere leden van de beruchte families Nirta en Strangio uit het plaatsje San Luca. Families die al decennialang een groot deel van de cocaïnehandel in Europa in handen hebben, onder andere door hun goede banden met de Zuid-Amerikaanse drugskartels. In Zuid-Amerika produceren de ‘ndranghetisti in samenwerking met de kartels zelf hun cocaïne die vervolgens in grote hoeveelheden naar Europa wordt gesmokkeld.

Quote Volgens de Italiaanse justitie hebben de Zuid-Italianen in grote delen van Europa vaste voet aan de grond

De havens van Antwerpen en Rotterdam spelen bij die cocaïnesmokkel een grote rol. Volgens schattingen telt de ‘Ndrangheta zo’n 160 clans met in totaal zesduizend leden en heeft de organisatie een jaaromzet van een slordige 100 miljard euro.

Doodgeschoten

Volgens de Italiaanse justitie hebben de Zuid-Italianen in grote delen van Europa vaste voet aan de grond, met name in Duitsland is de ‘Ndrangheta geworteld. Tot 2007 was de organisatie buiten Italië relatief onbekend, maar een aanslag in Duisburg in augustus dat jaar bracht daar verandering in.

Bij een schietpartij voor een pizzeria in die stad werden zes maffiosi uit San Luca doodgeschoten door leden van een rivaliserende clan. De daders van die aanslag, Giovanni Strangio en Francesco Nirta, werden jaren later respectievelijk in Amstelveen en Nieuwegein gearresteerd.