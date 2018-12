J.K. Rowling klaagt assistente aan voor laten ‘verdwijnselen’ van 27.000 euro

De Schotse Amanda Donaldson (35) werkte ruim drie jaar als persoonlijk assistent voor de wereldberoemde schrijfster. In april vorig jaar werd ze ontslagen wegens ernstig wangedrag. Volgens J.K. Rowling kocht haar voormalige hulp persoonlijke spullen met een creditcard die strikt voor zakelijke uitgaven was bedoeld. Volgens Britse media gaat het onder andere om 4.077 euro die is uitgegeven in cosmeticazaak Molton Brown, bijna 1.664 euro in een luxe kaarsenwinkel en 1.837 in koffietent Starbucks.