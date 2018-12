Jager schiet papegaai Rambo neer: ‘Je jaagt toch niet op huisdieren?’

,,Rambo is na drie jaar een volleerde free flight vogel. Volgens kenners is hij één van de best opgeleide papegaaien in België. Hij mag samen met Mero elke dag uitvliegen, in de zomer wat langer dan in de winter. Daarvoor gaan wij dikwijls naar een akker in Westmalle. De boer heeft ons daarvoor toestemming gegeven. Iedereen in de buurt kent onze papegaaien”, laat hij weten.