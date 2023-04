Japans bedrijf bevestigt dat eerste commerciële maanlanding definitief is mislukt

En dus stond ispace-oprichter Takeshi Hakamada de pers teleurgesteld te woord. ,,We hebben het contact met de lander verloren en doen nu onderzoek wat de status is’’, zei hij. Hakamada zei daarbij aan te nemen dat de landing ‘waarschijnlijk mislukt’ was. ,,Wel zijn we erg trots op wat we tot nu toe in dit proces hebben bereikt.’’ Enkele uren later bevestigde ispace dat de landing was mislukt: ,,Een succesvolle landing op de maan en het tot stand brengen van communicatie is niet langer haalbaar is’’, aldus het bedrijf in een verklaring.