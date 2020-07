Jeffrey Epstein-vertrouweling Ghislaine Maxwell opgepakt door FBI

Maxwell (58), de dochter van mediatycoon Robert Maxwell en ex-vriendin van financier en multimiljonair Jeffrey Epstein, werd in New Hampshire gearresteerd door de FBI en overgebracht naar een cel in New York, waar ze later vandaag wordt voorgeleid.



Er liggen zes aanklachten tegen haar klaar, waaronder het ronselen van minderjarigen tot seksuele handelingen, en het plannen daarvan en vervoeren van meisjes. Ook wordt ze verdacht van meermaals plegen van meineed, door vol te houden niets te weten van Epsteins misbruik.



Epstein (toen 66) werd vorig jaar opgepakt op verdenking van misbruik van talloze minderjarige vrouwen in Florida en New York. Hij pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel, in afwachting van zijn proces. Eerder werd hij in Florida al veroordeeld voor kindermisbruik.



Maxwell, naast zijn vriendin ook de rechterhand van Epstein, zou hem hebben geholpen bij het ronselen van jonge vrouwen voor het misbruik, aldus meerdere vermeende slachtoffers. Zij zou de leiding hebben gehad over het ronselnetwerk en hebben meegedacht hoe de meisjes het beste gelokt konden worden.



Een van de slachtoffers, Virginia Giuffre, verklaarde in een omstreden interview met NBC News dat ze ook door de Britse prins Andrew, een vriend van Epstein, op 17-jarige leeftijd gedwongen zou zijn tot seks. De prins ontkende dat in een interview met de BBC ‘absoluut en categorisch’. Hij kan zich naar eigen zeggen de veelbesproken en intieme foto van hem en Giuffre, gemaakt voor Epstein, niet herinneren.