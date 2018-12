Jemenitisch jochie overlijdt in VS na onmenselijke visumstrijd moeder

Abdullah Hassan overleed gisteren in het UCSF Benioff Kinderziekenhuis in Oakland, zo maakte de Raad voor Amerikaans-Islamitische relaties vandaag bekend. De peuter werd er in de herfst opgenomen met een aangeboren hersenafwijking. Machines hielden hem in leven.

,,We zijn diepbedroefd dat we afscheid hebben moeten nemen van ons zoontje, het licht in ons leven’’, citeerde de Raad Abdullah's vader Ali Hassan. De begrafenis van zijn zoontje vindt later vandaag Amerikaanse tijd plaats.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Abdullah met zijn moeder. © AP

Visumstrijd

Abdullah's moeder Swileh kon haar terminaal zieke zoontje pas negen dagen geleden voor het eerst een knuffel geven in het Californische ziekenhuis waar hij in de herfst was opgenomen met een aangeboren hersenafwijking. De vrouw woonde met haar gezin in Egypte in afwachting van een visum voor de Verenigde Staten.

Toen de gezondheid van hun zoontje achteruitging, vertrok vader Hassan - die de Amerikaanse nationaliteit heeft - in oktober alvast naar de Verenigde Staten om Abdullah te laten behandelen. Al snel werd duidelijk dat het jongetje - dankzij zijn vader ook een Amerikaans staatsburger - niet meer te genezen was.

Moslimban

Zijn echtgenote wilde zich bij hun voegen maar kreeg geen toestemming. Dit vanwege het door president Trump ingevoerde inreisverbod voor burgers uit Jemen en nog vier islamitische landen. Dankzij een maatschappelijk werkster van het ziekenhuis waar Abdullah was opgenomen, lukte het toch. De ziekenhuismedewerkster kaartte de zaak aan bij de Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen. Die spande op 16 december een rechtszaak aan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf Abdullah's moeder een dag later toestemming om de VS te bezoeken.