Jeroen maakt waanzinnige, unieke beelden van vulkaanuitbarsting in IJsland: ‘Het was ongelooflijk’

Van Nieuwenhove woont in IJsland en geeft daar ook rondleidingen voor toeristen. Toen zaterdag bleek dat je heel dicht bij de vulkaan kon komen, sprong hij meteen in de auto, met zijn camera én zijn gasmasker. In de buurt van de vulkaan wandelde hij eerst vier uur lang door een lavaveld om dicht genoeg te komen.

Levensgevaarlijk

De fotograaf wil later nog eens opnieuw gaan fotograferen en filmen, maar vandaag was dat onmogelijk. ,,Door de wind blijven alle zwaveldioxidegassen die uit de uitbarsting komen, in de vallei hangen. Het is nu levensgevaarlijk om daar dichtbij te gaan. Daarnaast is het weer ook zeer wisselvallig met zeer veel wind en sneeuw. Jammer genoeg gaat het nu niet, maar later in de week ga ik nog eens terug. Ongelooflijke ervaring.”