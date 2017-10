JFK-files: Russen vonden moordenaar Kennedy 'een maniak'

Uit de stukken die CBS nu heeft gevonden, blijkt dat de Russen ervan overtuigd waren dat Lee Harvey Oswald geen ‘lone wolf’ was. De moordenaar van JFK was een instrument van extreemrechts, aldus Moskou. Ondanks dat de Koude Oorlog in volle gang was, hadden de Sovjet-leiders en de KGB best een hoge pet op van de populaire president Kennedy. Ze kenden hem, wisten waarschijnlijk ook van zijn zwakheden. Maar ze wisten weinig tot niets van zijn plotselinge opvolger Lyndon B. Johnson (destijds in Nederland vanwege de Vietnamoorlog berucht als ‘Johnson Moordenaar’ of later – toen die belediging niet meer mocht - ‘Johnson Molenaar’). De Russen vroegen zich ernstig af ‘wat voor president hij zal zijn’, aldus een CIA-notitie.



De Sovjets waren ondanks alle grootspraak rond Cuba als de dood voor een kernoorlog met de Verenigde Staten en wilden vooral niet de schuld van de moord op de Amerikaanse president in de schoenen geschoven krijgen, al hadden ze de schijn tegen. Lee Harvey Oswald was een communist, trouwde een Russische vrouw, sprak (slecht, weten we nu) Russisch en werd door de Sovjets gebruikt als uithangbord van de Amerikaan die zegt dat Rusland beter is en ook als informant. Ze namen hem ook niet echt serieus. De moordenaar van Kennedy wordt in de JFK-files omschreven als ‘een neurotische maniak die ontrouw is aan zijn land en aan al het andere’.