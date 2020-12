Joe Biden presenteert zijn diverse regering met gespalkte voet

video Japanse capsule met materiaal van asteroïde terug op aarde

6 december De capsule met bodemmonsters van de asteroïde Ryugu is volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA terug op aarde. De landing in Australië verliep volgens plan. ,,We hebben de capsule gevonden! Samen met de parachute! Wow!”, aldus JAXA in een tweet, nadat het object met een doorsnee van 40 centimeter zondagochtend (lokale tijd) vanuit een helikopter was gelokaliseerd in de Woomera-woestijn.