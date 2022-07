Joe Biden test toch weer positief voor corona na reeks negatieve testen, opnieuw in isolatie

Koude douches en zwembaden: eerste Duitse stad bespaart op warm water in publieke gebouwen

Hannover neemt verstrekkende maatregelen om energie te besparen. Het is de eerste Duitse stad die in het licht van de Russische gascrisis de warmwaterleiding uitschakelt in sporthallen, binnen- en buitenzwembaden en wastafels in publieke gebouwen. Ook Berlijn neemt maatregelen.

28 juli