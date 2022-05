Joe en Jill Biden vechten echtelijke ruzies uit per sms: ‘We noemen het fexting’

Echtelijke ruzies in het Witte Huis worden per sms beslecht. Zo voorkomen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill dat ze hoeven te kibbelen in het bijzijn van anderen. Eén probleem: de berichtjes komen terecht in het historisch archief.

Dat vertelt first lady Jill Biden aan het Amerikaanse tijdschrift Harper’s Bazaar. Toen Joe Biden vicepresident was onder Barack Obama, besloot het paar meningsverschillen per sms op te lossen om te voorkomen dat ze een dispuut zouden hebben in het bijzijn van agenten van de geheime dienst, die het paar bewaken. Waar seksueel getinte berichten versturen in de volksmond inmiddels sexting heet, noemen de Bidens hun sms-ruzies fexting: fighting per tekstbericht.

Nadat ze hem onlangs in een vlaag van woede zo’n bericht had gestuurd, zei hij tegen haar: ‘Je realiseert je dat dit de geschiedenis zal ingaan? Hier zal een verslag van zijn.’ Presidentiële communicatie wordt bewaard voor het historische archief. ‘Ik zal je niet vertellen hoe ik hem die keer noemde’, grapt Jill tegen de interviewer.

First lady met een baan

Jill Biden ontmoette de toenmalige senator Joe Biden in 1975, en twee jaar later trouwden ze. Zij is lerares en is altijd blijven lesgeven tijdens zijn opkomst in de nationale politiek. Ze werd uiteindelijk de eerste first lady met een betaalde baan buiten het Witte Huis.

Volgende week komt de Amerikaanse Harper’s Bazaar uit. Het is volgens het blad voor het eerst in de 155-jarige geschiedenis dat een Amerikaanse first lady zo prominent in beeld is.

