Joe onderging als eerste een succesvolle dubbele hand- en gezichtstransplantatie

DiMeo raakte ernstig gewond bij een auto-ongeluk in 2018. Hij viel na een nachtdienst in slaap achter het stuur, de auto crashte en vloog in brand. Tachtig procent van zijn lichaam had derdegraadsbrandwonden. Hij verloor zijn lippen en oogleden, zijn vingertoppen moesten worden geamputeerd. Hij lag vier maanden in een brandwondenziekenhuis, waarvan een deel in kunstmatige coma. Met twintig hersteloperaties kon hij zijn gezicht en handen weer minimaal gebruiken. In de hoop zijn leven verder te verbeteren, werd hij in 2019 doorverwezen naar het academische ziekenhuis NYU Langone.



Daar onderging hij afgelopen augustus een operatie die hem ‘een tweede kans’ op leven gaf, schrijft de BBC.



Eduardo Rodriguez, directeur van het team gezichtstransplantaties, wilde hem niet alleen een operatie geven om hem er beter uit te laten zien. ,,We wilden dat hij ook weer goed zijn handen kon gebruiken.” Na 45 dagen op de intensive care na de ingrijpende transplantatie, bleef hij nog eens twee maanden in het ziekenhuis om bijvoorbeeld te leren hoe hij zijn oogleden kon openen en zijn nieuwe handen kon gebruiken.