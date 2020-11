Jogger steekt hondje dood voor ogen van zijn baasje: ‘Dribbel deed geen vlieg kwaad’

Julie was rond 17.00 uur nog een avondwandeling gaan maken met een vriendin en haar drie maanden oude baby. ,,Ze had Dribbel meegenomen”, vertelt haar echtgenoot Kristoff. ,,We hebben hem altijd aan de lijn, maar het was een gewoonte dat we hem het laatste stukje in onze eigen straat los lieten lopen. Hier passeert immers amper verkeer en Dribbel heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Mijn vrouw en haar vriendin hadden de jogger gekruist en Dribbel was een twintigtal meter achter. Nieuwsgierig als hij is, liep hij even mee met de jogger. Julie riep nog naar de jogger dat hij er niet van moest schrikken. De man graaide echter iets uit een heuptasje en stak al lopend Dribbel neer. Mijn vrouw en haar vriendin konden hun ogen niet geloven dat dit echt gebeurde. Ze zijn meteen naar Dribbel gerend maar hij was met een messteek in het hart getroffen. Ik was een paar minuten later al ter plaatse en ben nog naar een dierenarts gereden maar de hulp kon niet meer baten.”



De politie kwam meteen ter plaatse om de omgeving uit te kammen, maar van de dader was geen spoor meer. Kristoff en Julie zijn een dag later nog altijd in shock. ,,Dribbel was als een kind voor ons. We hebben hem in februari 2018 als jonge pup in huis gehaald. Het was een ontzettend lief dier dat nog nooit iemand heeft gebeten. We begrijpen echt niet wat die man bezield heeft om zo te reageren. Niet in het minst dat iemand gaat joggen met een groot mes op zak….”