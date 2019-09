Johnson keert terug in Londen: Brits Lagerhuis weer bijeen

De Britse premier Boris Johnson is vanmorgen vroeg vanuit New York terug naar Londen gevlogen, nadat het Hooggerechtshof gisteren had geoordeeld dat hij het parlement in strijd met de wet had opgeschort. Nu de debatten weer worden hervat, is de grote vraag welke stappen de oppositie wil nemen tegen de premier.

Parlementsvoorzitter John Bercow verwelkomde de parlementariërs in de ‘House of Commons’ bij de hervatting van de werkzaamheden. Het Lagerhuis, waar Johnson geen meerheid heeft, komt vandaag weer bijeen, zonder dat er zicht is op een einde aan de diepe politieke crisis in het Verenigd Koninkrijk rond de brexit.



Johnson zal het parlement later op vandaag toespreken over de uitspraak van het Hooggerechtshof dat zijn schorsing van het parlement onwettig was. Hij is het niet eens met het besluit en is vastbesloten om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie te leiden, met of zonder een exitovereenkomst.

Niet veroorloven

De meeste parlementsleden zijn echter van zins om een ​​no deal-brexitscenario te voorkomen. ,,We kunnen het ons eenvoudigweg niet veroorloven om tot 19 oktober te wachten om te zien of de premier opnieuw zal weigeren zich aan de wet te houden,” zei leider Jo Swinson, van oppositiepartij LDP.



Swinson zei dat ze zou samenwerken met andere partijen ‘om een manier te vinden om die dreiging van een no-dealbrexit sneller te verwijderen’. De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn wil pas een motie van wantrouwen tegen premier Johnson indienen als een no deal-brexit volledig is afgewend, zei de voorman van de Labour-partij in een radio-interview met de BBC.

Aftreden afgewezen

Johnson heeft oproepen van enkele politieke tegenstanders om af te treden al afgewezen. De belangrijkste oppositiepartij is zelf diep verdeeld over de brexit en lijkt te aarzelen om een motie van wantrouwen te lanceren om te proberen Johnson af te zetten.



,,Simpelweg is het onze grootste prioriteit om een vertrek zonder deal uit de Europese Unie te voorkomen”, aldus Corbyn. Pas als het volledig zeker is dat een akkoordloze brexit met wetgeving is voorkomen, wil hij overgaan tot het lozen van premier Johnson. ,,Op dat moment is het gepast een motie van wantrouwen in te dienen.”

Exitdeal