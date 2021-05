Johnson stuurt twee marineschepen naar eiland voor Franse kust na rel om visserijrechten

Amerikaan­se vrouw doodgebe­ten door zwarte beer, politie maakt dier en twee jongen af

2 mei Een 39-jarige vrouw is in de Amerikaanse staat Colorado om het leven gekomen na een aanval door een zwarte beer. De politie en natuurbeheerders konden het dier nadien opsporen. Het is ‘uit voorzorg’ doodgeschoten, net als haar twee jongen.