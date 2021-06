Jonge milieuactivisten uit Cambodja gearresteerd na melden vervuiling: mogelijk 10 jaar celstraf

Veertig woningen in brand in Pools dorp, negen gewonden

20 juni In het Poolse dorp Nowa Biała zijn meer dan 40 huizen en boerderijen in brand gevlogen. Negen mensen zijn gewond, meldt Polsat News. Volgens de nieuwszender is de brand nu onder controle. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens mediaberichten zou hooi vuur gevat hebben.