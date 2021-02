Jonge moeder met corona op sterven na bevalling, familie wil haar leven niet beëindigen

RECHTSZAAKEen jonge vrouw met ernstige coronaverschijnselen vecht in een ziekenhuis in het Britse Leicester voor haar leven, nadat ze vorige maand van een gezonde baby beviel. Artsen stellen dat haar overlevingskansen extreem klein zijn en willen de levensondersteunende behandeling ‘in haar belang’ beëindigen, maar de familie wil daar niets van weten. Een rechter stelt het ziekenhuis in het gelijk.

De gevoelige zaak rondom de islamitische vrouw werd gisteren behandeld in een speciale rechtbank, de zogeheten Court of Protection, waar kwesties worden behandeld die betrekking hebben op mensen die het mentale vermogen missen om zelf beslissingen te nemen. Familieleden van de jonge moeder en artsen van The University of Hospitals Leicester NHS Trust stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Tijdens de zitting kreeg de rechter te horen dat de vrouw begin dit jaar met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze vertoonde ernstige complicaties als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Ze was op dat moment 32 weken zwanger. Ze beviel kort na haar opname via een keizersnede van een gezonde zoon. De moeder, die al een dochter heeft, raakte na de bevalling in een diepe coma en de vraag is of zij daar ooit nog uit gaat komen.

Quote Pas als God onze dood heeft geschreven, zullen we sterven. De stekker uit het stopcon­tact halen, voelt voor ons als iemand vragen haar te vermoorden

Ziekte van Addison

Zo functioneert haar alvleesklier niet meer en er is een long afgestorven. Bovendien heeft ze de ziekte van Addison, die ontstaat door een ontsteking van de bijnieren. ,,Haar kansen op een zinvol herstel met Covid zijn klein”, vertelde een medisch specialist aan de rechter. ,,Het gevoel van het hele team is dat ze het punt heeft bereikt waarop haar overlevingskansen in wezen nul zijn.”

Haar familie, die zeer religieus is, gelooft de artsen niet en smeekte de rechtbank om meer tijd voor behandeling. Ze zijn ervan overtuigd dat ‘alleen God een leven mag beëindigen’. ,,Wij geloven in wonderen. Pas als God onze dood heeft geschreven, zullen we sterven. De stekker uit het stopcontact halen, voelt voor ons als iemand vragen haar te vermoorden.”

Bewijsmateriaal

De rechter luisterde aandachtig naar de verhalen van beide partijen en kwam tot de conclusie dat de artsen van het ziekenhuis legaal kunnen stoppen met de levensondersteunende behandeling. De rechter concludeerde dat het bewijsmateriaal aantoont dat artsen haar leven niet langer in stand hielden, maar ‘haar dood verlengden’. Hij voegde eraan toe dat het ‘leven en de hoop’ van de vrouw was gedoofd door ‘dit verraderlijke virus’ en dat ze waardig zou moeten sterven.

,,Dit gezin is op zoek naar een wonder”, citeert BBC de rechter. ,,Dit is een heel jonge moeder in omstandigheden van bijna onuitsprekelijke droefheid. Het doel is niet om haar leven in te korten, maar om een ​​verlenging van haar dood te voorkomen.”

