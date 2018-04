Jonge Palestijnen: 'We staan het recht op terugkeer naar ons land nooit af'

Na drie felle zomeroorlogen tegen Israël in minder dan zes jaar tijd is de situatie alarmerend. Gaza is vervuild, verarmd en de wanhoop nabij. Meer dan 60 procent van de jongeren is werkloos, de meerderheid leeft onder de armoedegrens.



Een van hen is Hassan Ezzart (19), een leider bij de scouting. Achter de frontlijn van de protesten bij het hek brengt hij zijn drumbrand in het gelid. De kleine Hassan klopt de zandkleurige uniformen van zijn muzikanten af. De meesten zijn niet ouder dan 14 jaar.



,,We komen hier om een duidelijk signaal te geven aan de Israëliers. We zullen het recht op terugkeer naar ons land nooit afstaan.” Met een hoofdknik brengt hij de jongens in beweging. Boem, paukeslag en ze marcheren naar de grens. Een moeder stopt haar zoon nog snel een flesje water toe.



Gaza bereidt zich voor op een lange, hete lente. De protesten zullen tot zeker 15 mei duren. Dat is de dag waarop Palestijnen hun ‘catastrofe’ - de oprichting van de staat Israël in 1948 - herdenken.



Op vijf plekken langs de Gazaanse grens staan nu tentenkampen. Dit is de achterhoede. Er hangt een uitgelaten sfeer, die wel aan een muziekfestival doet denken. Een groepje jongens danst de debke, een traditionele Palestijnse dans waarbij men met de armen gehaakt de benen hoog de lucht in zwaait. Anderen spelen volleybal en voetbal.