Jonge studenten steken op vakantie pasgetrouwde agent (35) dood in Rome, levenslange straf dreigt

Twee jonge Amerikaanse toeristen die verdacht worden van de moord op een politieagent in Rome, moeten levenslang de gevangenis in. Tot die conclusie kwam de officier van justitie afgelopen zaterdag in de rechtbank. De rechter doet later deze maand uitspraak in de geruchtmakende zaak.

De 35-jarige politieagent Mario Cerciello Rega werd in de zomer van 2019 met elf messteken om het leven gebracht na een nachtelijke confrontatie met de Amerikaanse studenten Finnegal Lee Elder (21) en zijn twee jaar jongere kameraad Gabriel Natale-Hjorth. Het tweetal was op vakantie in de Italiaanse hoofdstad.

Oplichting

In Trastevere, een populair uitgaansgebied vlakbij het Vaticaan, probeerden de jongens tijdens een avondje stappen aan cocaïne te komen. Ze kwamen in contact met een tussenpersoon, die hen naar een drugsdealer bracht. Die verkocht echter geen drugs, maar aspirine.

Toen de Amerikanen daar na het betalen van 70 euro achter kwamen, grepen ze uit vergelding de tas van de tussenpersoon en gingen ervandoor. In die tas zaten diverse waardevolle spullen, waaronder een mobiele telefoon.

Ontmoeting

De tussenpersoon belde later op de avond via een andere telefoon naar zijn eigen toestel en kwam zo opnieuw in contact met de Amerikanen. Hij maakte een afspraak om hen in een ander gebied te ontmoeten. Ondertussen had de tussenpersoon echter aangifte gedaan van diefstal, waarop twee agenten in burger naar de plek van de ontmoeting gingen. Die ontmoeting liep al snel helemaal uit de hand: de 35-jarige agent Cerciello Rega werd direct besprongen door een van de Amerikanen en neergestoken met een mes.

De 21-jarige Elder gaf tijdens de rechtszaak toe de politieman meerdere messteken te hebben toegebracht, maar zei dat hij dacht te worden belaagd door drugsdealers. Hij beroept zich op zelfverdediging. ,,Toen die mannen ons naderden, vielen ze ons direct aan alsof ze ons wilden beroven of pijn wilden doen, zonder een woord te zeggen en zonder een identiteitsbewijs of enig ander voorwerp te tonen”, citeert The Guardian een van de verdachten.

Levenslang

Na de steekpartij lieten de twee toeristen de agent voor dood achter en sloegen op de vlucht. Een dag later werd het tweetal aangetroffen in een hotel op steenworpafstand van de plaats-delict. Hier vonden agenten ook een 18 centimeter lang gevechtsmes, dat later het moordwapen bleek te zijn. Volgens Elder had de moord nooit mogen gebeuren en was er sprake van een persoonsverwisseling. Hij richtte zich tijdens de rechtszaak rechtstreeks tot de nabestaanden van de omgekomen agent. ,,Ik besef dat het moeilijk is om iemand in mijn positie te geloven. Maar wat ik je vandaag vertel, is de waarheid.”

Een van de twee aanklagers, Maria Sabina Calabretta, zei dat de pasgetrouwde politieagent binnen 30 seconden ‘is vermoord voor 70 euro en een beetje cocaïne’. De verdachten, die op het moment van de moord 19 en 18 waren, zouden zich niet om hun slachtoffer hebben bekommerd, stelt de officier. De agent was pas een paar dagen aan het werk, nadat hij terugkeerde van zijn huwelijksreis in Madagaskar.

Hoewel de andere Amerikaan niet heeft gestoken, kan hij volgens de Italiaanse wet als medeplichtige voor moord tot levenslang worden veroordeeld.

