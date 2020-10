Jongen (12) aangevallen door haai, Egypte sluit duiklocatie

Obama haalt uit: Trump verknoeide coronabe­leid totaal

24 oktober Oud-president Barack Obama vindt dat zijn opvolger Donald Trump totaal heeft gefaald in zijn aanpak van de corona-epidemie. ,,Het idee dat het Witte Huis iets anders heeft gedaan dan dit ding volledig verkloten is nonsens", zei hij zaterdag in Miami (Florida) op campagne voor zijn vicepresident, nu de Democratische kandidaat Joe Biden.