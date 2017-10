Jongeneel zwemt als eerste zonder wetsuit van Tenerife naar Gran Canaria

Daisy en Geert zitten vast in hun eigen huis: Duizenden vliegen gijzelen ons

Vrienden uitnodigen voor een drankje op het terras of de was buiten hangen: Daisy Carté en Geert De Smet uit het Vlaamse Eppegem kunnen het al drie jaar niet meer. Oorzaak? Een vliegenplaag die maar niet verdwijnt. ,,Als we even naar buiten willen, moeten we dat al molenwiekend doen om te vermijden dat tientallen vliegen in ons huis komen." Het koppel zoekt al jaren tevergeefs naar een oplossing.