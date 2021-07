Jongeren hebben toch geen gezondheidspas nodig bij vakantie in Frankrijk

Frankrijk voert de gezondheidspas die onder meer toegang geeft tot restaurants, cafés en musea, voor tieners pas op 30 augustus in. 12- tot 17-jarigen moeten wel een mondkapje dragen, maar hoeven zich niet elke 48 uur te laten testen, zoals eerder het plan was . Gisterenavond kwam gezondheidsminister Olivier Véran daarop terug. ‘Om de vakantie niet te bederven’, aldus Véran.

Maandag werd duidelijk dat Frankrijk van iedereen boven de 12 jaar binnenkort een vaccinatiebewijs of negatieve test eist. De zogenoemde ‘pas sanitaire’ maakt toegang tot openbare gelegenheden, horeca of evenementen met meer dan vijftig personen, mogelijk. De maatregel maakt onderdeel uit van de striktere aanpak wegens een toenemend aantal besmettingen in het land.



Met het oog op het vakantieseizoen, en de stroom aan toeristen die al dan niet zijn ingeënt, komt de Franse regering nu terug op het plan. Althans, wat de jongeren betreft. Voor volwassenen geldt dat zij met de internationale QR-code op hun telefoon hun vaccinatie of negatieve testresultaat mogen aantonen. Volgens de ANWB kan ook het afgestempelde gele boekje als bewijs worden gebruikt. Ook aan de grens.



Sinds 9 juni kunnen alle EU-inwoners door Frankrijk reizen als ze hun volledige vaccinatiestatus kunnen aantonen. Sinds 1 juli kan dat eenvoudig met behulp van het Europese coronacertificaat. Als reizigers ouder dan 11 jaar niet over zo’n coronacertificaat beschikken, moeten ze aan de Franse grens wel een negatieve PCR-test of antigeentest niet ouder dan 72 uur kunnen voorleggen. Ook bij doorreis.

Opmars deltavariant

De gezondheidsmaatregel geldt vanaf 21 juli voor de grotere evenementen en vanaf augustus ook voor horecagelegenheden en overdekte binnenlocaties, zoals musea en winkelcentra. Mogelijkerwijs komen er later nog andere locaties op het Franse lijstje te staan. Zo moet vanaf augustus ook de de gezondheidspas worden getoond in treinen, vakantiebussen en op binnenlandse vluchten.



Reden voor de verscherpte maatregelen in Frankrijk is de snelle opmars van de deltavariant, die voor een toenemend aantal dagelijkse coronabesmettingen zorgt en inmiddels dominant is. President Macron heeft het inenten van alle Fransen als doel gesteld en wil met de toegangspas ‘beperkingen opleggen aan niet-gevaccineerden in plaats van aan iedereen’, sprak hij.

Malta krabbelt terug

Onder druk van de Europese Commissie kwam ook Malta gisteren terug op eerder aangekondigde maatregelen. Het eiland wilde niet-gevaccineerde vakantiegangers vanaf vandaag weren. De EC vroeg maandag om opheldering over het Maltese besluit, omdat het daarmee afwijkt van Brussels beleid dat stelt dat iemand die met de EU-coronapas aantoont volledig ingeënt te zijn, negatief getest of hersteld van Covid-19, vrij mag reizen.



,,We zijn het eerste EU-land dat dit doet’’, sprak minister voor Volksgezondheid Chris Fearne. ,,Maar we moeten onze samenleving beschermen.” Het land kent, met 79 procent volledig ingeënte volwassenen, de hoogste vaccinatiegraad van Europa. 84 procent van de Maltezers heeft in elk geval één prik gehad. Het merendeel van de nieuwe besmetting wordt in verband gebracht met de komst van toeristen.



Quarantaineplicht

In plaats van het weren van niet gevaccineerde buitenlanders stelt Malta nu een quarantaineplicht in. Die geldt zowel voor toeristen als zakenreizigers. Bij aankomst moeten buitenlanders het Europese coronapaspoort overleggen ter controle van vaccinatie of negatieve test. Hoelang de isolatie gaat duren, werd niet direct gemeld. Voor reizigers uit hoogrisicogebieden - zogenaamde rode landen - geldt nu een periode van twee weken.



Niet alleen Frankrijk en Malta scherpen de coronaregels aan, ook Griekenland stelt volledige vaccinatie verplicht om toegang tot horecazaken te krijgen. Vakantieland Spanje kondigde in de strijd tegen een nieuwe coronagolf - veroorzaakt door de deltavariant - in meerdere steden weer een avondklok in. In Barcelona gaat om half één 's nachts overal de deur dicht. Tussen 01.00 en 06.00 uur geldt een uitgaansverbod.





