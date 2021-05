‘Jongeren van nu moeten China leren begrijpen, want het land raakt ons aan op allerlei manieren’

China verwerpt voorstel VS voor nieuw onderzoek oorsprong corona

28 mei China heeft het voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden verworpen om de Amerikaanse inlichtingendiensten verder onderzoek te laten doen naar de oorsprong van het coronavirus. Dat stak in 2019 voor het eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan. China beschuldigt de VS er nu van het onderzoek naar het coronavirus voor politieke doeleinden te willen gebruiken.