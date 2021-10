Jongetje (4) overleeft val van 21 meter in ravijn: ‘Een echte superheld’

Superhelden

,,Wonderlijk genoeg bleek het kind relatief ongedeerd. Natuurlijk was hij wat gekneusd en gebutst, maar verder mankeerde hij vrijwel niets’’, zei Drew Stevens namens de hulpverleners. ,,Hij praatte erg veel en bleek erg geïnteresseerd in superhelden. Maar de echte superheld was hijzelf.’’ Ook de medische controle in het ziekenhuis pakte prima uit voor het kind.