Jongetje (6) dat kabelbaanramp overleefde moet terug naar Italië, arrestatiebevel tegen opa

Onderzoek naar seksueel misbruik van overleden vrouwen en meisjes in Britse mortuaria

De Britse regering heeft een breed onafhankelijk onderzoek gelast naar seksueel misbruik van overleden vrouwen en meisjes in ziekenhuismortuaria. Minister Sajid Javid van Volksgezondheid kondigde dat aan naar aanleiding van het misbruik van mogelijk 99 lijken door David Fuller, die als elektricien in ziekenhuizen werkte. Deze man heeft het misbruik erkend, evenals de moord op twee vrouwelijke patiënten in 1987 in Kent in het zuiden van Engeland.

8 november