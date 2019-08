Jongetje (6) dat van Londens museum werd geduwd in ‘kritieke, maar stabiele toestand’

UpdateDe zesjarige jongen die gisteren van de tiende verdieping van het wereldberoemde museum Tate Modern in Londen werd geduwd of gegooid, ligt in ‘kritieke, maar stabiele toestand’ in het ziekenhuis. Dat heeft de politie van de Britse hoofdstad vandaag laten weten. Zijn situatie is daarmee niet meer levensbedreigend.

Het kind zou gistermiddag door een 17-jarige jongen uit het museum zijn geduwd of gegooid, vermoedt de politie. Dat gebeurde vanaf een uitkijkpunt op het dak op de tiende verdieping. Getuigen hoorden een luide knal en daarna de moeder van het jongetje schreeuwen: ‘Waar is mijn zoon, waar is mijn zoon?!’



Het slachtoffertje werd op het dak van de vijfde verdieping teruggevonden en na een behandeling ter plekke met spoed met een helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nu volgens de politie in kritieke, maar stabiele toestand.

Aanhouding

Hoewel ooggetuigen aanvankelijk meldden dat het kind mogelijk van het platform was gevallen, vermoedde de politie al snel dat er opzet in het spel was. Een 17-jarige jongen werd aangehouden en zit nu nog steeds vast, aldus de autoriteiten. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Niks wijst erop dat hij het slachtoffer kent, laat de politie weten.

De 47-jarige Nancy Barnfield uit Rochdale was op het moment van het drama ook op het uitkijkplatform. Zij zegt in verschillende Britse media dat, na de klap en het schreeuwen van de moeder, een deel van de bezoekers al snel rond een (jonge)man ging staan die ook op het platform was. Hij werd er vastgehouden totdat de politie arriveerde. ,,Hij stond er maar en was vrij kalm.’’

Ooggetuigen die Daily Mail sprak, melden dat het er daarna verhitter aan toe ging. Hoewel de jongen aanvankelijk nog voor familie van het slachtoffer werd aangezien, ging een boze man die het incident had gezien hem later te lijf. Hij sloeg de jongen in het gezicht. Toen namen bewakers hem mee en sloten hem op in het toilet tot de politie kwam. Tijdens zijn aanhouding zou de 17-jarige jongen hebben gezegd dat de ,,sociale diensten’’ uiteindelijk verantwoordelijk waren voor zijn daad.

De politie doet verder onderzoek in de zaak en staat de familie van het slachtoffertje bij. De aangehouden jongen wordt vandaag verder verhoord. Het museum Tate Modern is gevestigd in een oude krachtcentrale aan de rivier de Theems. Het was in 2018 de populairste attractie in Groot-Brittannië met 5,9 miljoen bezoekers.