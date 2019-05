Jongetje (6) valt negen meter naar beneden van rollercoaster in Brits pretpark

België vreest massale overtocht na verbod Hells Angels

6:42 Het verbod op motorclub Hells Angels is slecht nieuws voor België. De kans is groot dat de leden nu massaal de grens over zullen steken om zich daar te vestigen. Eerder werd ook 'concurrent' Bandidos al verboden, binnenkort volgen allicht ook Satudarah en No Surrender.