Jongetje (7) zwemt uur lang in rivier om hulp te halen voor weggedreven vader en zusje

Het vistripje van vader Steven Poust en zijn kinderen Abigail (4) en Chase (7), op de St. Johns River in Jacksonville in Florida, liep afgelopen vrijdag bijna uit op een drama toen het meisje tijdens een zwempartijtje aan de achterkant van de boot het vaartuig plots moest loslaten, omdat de stroming te sterk was. Ze had weliswaar een reddingsvest aan, maar begon al snel weg te drijven. Daarop sprong haar broertje zonder zwemvest het water in, in een poging haar tegen te houden. Hij kwam echter vast te zitten, waarna ook vader Poust het water in dook om zijn beide kinderen te redden.



Terwijl hij zijn zoontje wist los te maken, droeg hij hem op naar de kust te zwemmen en hulp te halen, terwijl hij zelf Abigail zou proberen te bereiken. ,,Ik zei tegen hem dat ik van hem hield, want ik wist niet wat er zou gaan gebeuren’’, zei de man achteraf tegen lokale media. ,,Ik probeerde eerst nog om beide kinderen te bereiken, maar dat lukte niet. Ik werd al snel moe en Abigail dreef van me weg.’’