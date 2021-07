Jongste astronaut Oliver (18) na ruimtetrip van 10 minuten: ‘Heel erg bedankt, het was geweldig!’

De 18-jarige student Oliver Daemen uit Oisterwijk mag zich vanaf vandaag de jongste astronaut ooit noemen. De Brabander bemachtigde een plek aan boord bij de ruimtevlucht van Amazonoprichter Jeff Bezos. De lancering in Texas vond plaats om 15.14 uur Nederlandse tijd, tien minuten later landde de capsule weer veilig terug op aarde.

Daemen is vanaf nu dus de jongste astronaut ooit. De trip verliep zonder problemen, hangend aan parachutes landde de capsule met daarin de bemanning op Texaanse aarde. ,,Heel erg bedankt, het is geweldig!’’, riep Oliver Daemen vanuit het vaartuig. Daemen - die vorig jaar zijn vwo-diploma behaalde aan het Odulphuslyceum in Tilburg - werd tijdens de vlucht van het ruimtevaartbedrijf van Bezos (Blue Origin) vergezeld door drie anderen. Jeff Bezos zelf, diens broer Mark en de 82-jarige Amerikaanse Wally Funk, de oudste astronaut ter wereld. Hun raket haalde een topsnelheid van 3595 kilometer per uur.

In een latere verklaring noemde Daemen de vlucht een ervaring die zijn leven verandert. ,,Elke seconde van deze vlucht was onbeschrijfelijk intens. Het machtige effect van de G-krachten op je gestel, het epische moment dat je de dampkring verlaat. De blik op de aarde vanuit de ruimte is onvergetelijk. Terug op de grond besef je pas goed hoe enorm kwetsbaar onze planeet is in het onmetelijke sterrenstelsel. Ik realiseer me nu beter dan ooit dat we extreem zuinig moeten zijn op de aarde. Daar wil ik intensief aan bijdragen.”

100 kilometer boven de aarde

Het feit dat Bezos de oudste én jongste astronaut mee kon nemen op zijn eerste commerciële ruimtevlucht was doorslaggevend in de keuze voor de Nederlander. Daarnaast legde de steenrijke vader van Oliver vermoedelijk een bedrag van zeker zes nullen neer voor de ‘ruimtecheque’.

Het vaartuig passeerde de grens van 100 kilometer boven de aarde, volgens Bezos begint daar de ruimte pas. André Kuipers waarschuwde Oliver al om vooral geen foto’s te maken. ,,Ik vind het prachtig dat Oliver zo onverwacht deze fantastische ervaring gaat opdoen. Ik heb hem aangeraden om niet de klassieke fout te maken door foto’s te gaan nemen in de korte tijd dat hij boven is, maar ten volle te genieten van het uitzicht op onze schitterende planeet.” Daemen is na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers de vierde geboren Nederlander die in de ruimte is geweest. Na afloop viel hij zijn vader in de armen. Ook de rest van de crew was door het dolle heen en noemde de vlucht een van de mooiste momenten van hun leven.

Toeristische vluchten

Het was de eerste bemande vlucht van het ruimtevaartbedrijf van Bezos, Blue Origin. Dat wil toeristische vluchten naar de rand van de dampkring verkopen. Bezos is verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd met andere multimiljardairs als Richard Branson (Virgin Galactic) en Elon Musk (SpaceX), die zich ook op ruimtetoerisme hebben gestort. Zij proberen elkaar af te troeven. Eerder deze maand vloog Branson met zijn eigen ruimtevliegtuig naar ongeveer 86 kilometer hoogte.

Met de eerste vlucht wilde Bezos de aandacht op zichzelf en zijn bedrijf vestigen. Daarom zat Bezos zelf aan boord. Blue Origin verkocht het laatste plekje aan boord aan de hoogste bieder. Een onbekend persoon betaalde zo’n 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) voor de reis, maar bleek niet te kunnen. Hij of zij gaat mee op een latere ruimtevlucht. Daarop mocht Daemen mee. Zijn vader, een belegger, had ook een bod op de vlucht uitgebracht. Blue Origin noemt Daemen “de eerste betalende klant”, maar het is dus niet bekend hoeveel de familie heeft betaald.

Reactie Kuipers

André Kuipers vindt het mooi om te zien hoe de 18-jarige Oliver ‘na zo’n tien jaar dromen van de ruimte (heel herkenbaar) heeft genoten van het uitzicht en het zweven’. Dat laat Kuipers weten op Twitter. Kuipers was zelf twee keer in de ruimte. In 2004 en van 2011 tot 2012 verbleef hij in het ruimtestation ISS, zo’n 400 kilometer boven het oppervlak van de aarde. Daarmee was hij, tot aan dinsdag, de laatste Nederlander die in de ruimte is geweest. Daemen, die als kind Kuipers ontmoette, kwam tot 107 kilometer hoogte. De Brabander verliet daarmee de dampkring. en geldt als de jongste astronaut ooit. Hij wil in september in Utrecht natuurkunde gaan studeren.

Volledig scherm Lancering van Blue Origin's New Shepard-raket. © AP

Volledig scherm Rond 15.15 uur ging de raket de lucht in. © AP

Volledig scherm De capsule met aan boord de 4-koppige bemanning keert met behulp van parachutes terug naar aarde. © Getty Images

Volledig scherm De landing. © AFP

Volledig scherm Mark (links) en broer Jeff Bezos, Oliver Daemen en zittend Wally Funk. © via REUTERS

Volledig scherm De vier vlak voordat ze het ruimtevaartuig ingaan. © AFP

Volledig scherm Belangstellenden volgen de korte ruimtereis van Bezos en co in Texas. © REUTERS

Volledig scherm Oliver Daemen. © Privéfoto Volledig scherm Oliver ontmoet zijn idool André Kuipers in 2012. © privéfoto familie Daemen