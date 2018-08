Jos Brech aangehouden toen hij hout ging kappen

De 55-jarige verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is aangehouden toen hij naar buiten ging om brandhout te kappen. Jos Brech bevond zich in een verlaten huis op een heuvel in de buurt van Castellterçol, meldt de Spaanse politie.

De opsporingsdiensten vermoeden dat Brech sinds zijn verdwijning in februari door Europa heeft gereisd en verbleef in verlaten woningen. Hij heeft mogelijk gewerkt in ruil voor voedsel.

Onder de eigendommen van Brech trof de Spaanse politie veel gereedschap waarmee hij in de wildernis kon overleven, zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen en bergkleding en allerlei soorten batterijen.

Verhoor

Brech is vanochtend verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. Dat heeft een woordvoerder van de Catalaanse rechtbank in de plaat Granollers laten weten.

Hij werd gistermiddag aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona. Het is nog niet duidelijk of hij meewerkt aan het onderzoek naar de dood van de elfjarige jongen in 1998.

Belangrijke vraag is of Brech bereid is mee te werken aan de verkorte procedure voor zijn uitlevering. Als hij meewerkt, kan hij nog deze week in Nederland zijn. Als hij dat niet doet, kan het nog zestig tot negentig dagen duren voordat hij aan Nederland wordt overgedragen.

Bekijk hier beelden van de aanhouding:

Volledig scherm Op een foto die werd gemaakt tijdens de arrestatie is te zien dat er nog een man in de boeien is geslagen. Dit betreft geen verdachte. © POLICÍA NACIONAL