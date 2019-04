Journaliste komt om het leven bij ‘terroristisch incident’ Noord-Ierland

In de wijk Creggan, een buurt waar veel Ierse nationalisten wonen, braken gisteravond zware rellen uit nadat de politie een inval had gedaan in een aantal woningen. Bij de onlusten werd de politie beschoten en bekogeld met tientallen brandbommen, stenen en flessen. Ook werden enkele voertuigen in brand gestoken. Een getuige zag volgens de BBC dat een schutter blindelings richting politievoertuigen vuurde.



De vrouw, Lyra McKee, stond vlakbij een politiewagen toen ze opeens werd getroffen en in elkaar zakte. Ze werd nog naar een ziekenhuis vervoerd, maar overleed kort na aankomst.



,,Spijtig genoeg kan ik bevestigen dat een 29-jarige vrouw vanavond in Creggan is omgekomen door schoten’’, aldus hoofdcommissaris Mark Hamilton op Twitter. ,,We behandelen dit als een terroristisch incident en we zijn een moordonderzoek gestart.’’