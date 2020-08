Juan Carlos gespot in Abu Dhabi, mogelijk onderweg naar Nieuw-Zeeland

Sinds Juan Carlos aankondigde Spanje te verlaten is onduidelijk waar de gepensioneerde vorst verblijft . Eerder werd gespeculeerd dat hij mogelijk in Portugal of de Dominicaanse Republiek zou zitten. Het Spaanse ABC meldde vrijdag al op basis van vluchtgegevens dat Juan Carlos juist aan de andere kant van de wereld verbleef, in Abu Dhabi.

La Vanguardia meldt dat er een kans bestaat dat Juan Carlos later mogelijk naar Nieuw-Zeeland doorreist. Het dagblad baseert zich op uitspraken van de koning die hij tegenover vrienden zou hebben gedaan. Juan Carlos zou hebben gezegd dat als hij Spanje ooit zou verlaten hij voor Nieuw-Zeeland zou kiezen, een paradijs voor zeilers. De oud-koning is een groot liefhebber van zeilen.

Corruptie en witwassen

De nu verguisde oud-koning verliet Spanje dinsdag, achtervolgd door justitie vanwege mogelijke corruptie en witwassen van geld. De brief die het voormalige staatshoofd Juan Carlos vandaag naar zijn zoon en troonopvolger Felipe VI stuurde en vrijwel onmiddellijk door het koningshuis openbaar werd gemaakt, sloeg in Spanje in als een bom. Ondanks de vele schandalen die de 82-jarige Juan Carlos vooral in de laatste jaren van zijn koningschap veroorzaakte, is het een uitzonderlijke beslissing dat de vroegere monarch het land waarvan hij bijna 40 jaar aan het hoofd stond verlaat. Of moet verlaten.