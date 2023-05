Jules (67) viel uit boot op wildwaterrivier in Albanië en verdronk: ‘Heel verdrietig’

De Nederlander die deze week verdween op een wildwaterrivier in Albanië en daar overleed, is een 67-jarige man uit Veghel. Het gaat volgens de Albanese Rafting Federatie om Jules Schuurmans. Hij en zijn vrouw Helma (64) vielen maandag uit een opblaasboot, waarmee ze op de wilde Osum-rivier bij Çorovode vaarden.

Helma Schuurmans overleefde het ongeluk wel, maar ligt nog in een ziekenhuis in Albanië. Na het verdwijnen van de man startte de Albanese politie samen met gespecialiseerde reddingswerkers een zoekactie. Donderdag werd bekendgemaakt dat het lichaam van de man was gevonden. Hij bleek te zijn verdronken.

Geen beschermende kleding

Quote Het is mij niet bekend dat dit vaker een dodelijke afloop heeft. Ik vind het heel verdrietig Poli Loman, Nederlands-Albanese reisorganisator De twee zouden zonder bescherming als een wetsuit, reddingsvest of helm het wilde water op zijn gegaan. Daarnaast zouden ze een eigen opblaasboot hebben gebruikt. Dat gebeurt volgens Poli Loman, een Nederlands-Albanese reisorganisator, vaker in het gebied: ,,Mensen komen daardoor vaak vast te zitten in het water.”



Ondanks dat reddingsacties in het gebied daardoor vaker voorkomen, is het voor Loman de eerste keer dat ze hoort dat iemand op de rivier overlijdt. ,,Het is mij niet bekend dat dit vaker een dodelijke afloop heeft. Ik vind het heel verdrietig”, reageert ze geschrokken. Loman stond in contact met de gidsen die het echtpaar vonden.

‘Een secuur mens’

Quote Ze wilden samen veel gaan reizen Toon Verwegen, buurman van verdronken Jules Schuurmans Buurman Toon Verwegen hoorde dinsdag van de vermissing van Schuurmans: ,,Zijn vrouw Helma had de andere buren gebeld en verteld dat er iets verschrikkelijks was gebeurd en dat Jules werd vermist.” Ook via andere buurtgenoten vernam Verwegen het slechte bericht over de vermissing van hun buurtgenoot, na een boottocht op een wildwaterrivier.



,,Zij hielden een oogje in het zeil als Jules en Helma op vakantie waren en zorgden voor de tuin”, vertelt Verwegen over die andere buren. Daar was Schuurmans volgens de Veghelaar erg trots op: ,,Het was een secuur mens. Alles zag er op en top uit. Ook de camper waarmee ze op vakantie gingen. Als ik op de oprit een praatje met hem maakte vertelde hij daar altijd enthousiast over.”

Erg actief en sportief

Volgens Verwegen was Schuurmans erg actief en sportief, net zoals zijn vrouw Helma. ,,Wandelen en fietsen dat deze ze graag. Het is echt een sportief stel. Aan Jules zat bijvoorbeeld geen grammetje vet. Na zijn pensionering als buschauffeur, ik denk nu zo’n twee jaar geleden, zei Jules dat hij wel vaker van huis zou zijn. Ze wilden samen veel gaan reizen.” Tijdens een van die reizen is het nu dus vreselijk misgegaan.

Verwegen vernam later het nieuws dat zijn buurman om het leven was gekomen: ,,Een verschrikkelijk bericht. Dit gun je niemand. Je staat machteloos.” Wat er precies is gebeurd weet Verwegen niet. Ook hij heeft de berichten in de media gelezen. ,,Je bent er stil van. Toen vorig jaar mijn vrouw overleed stonden ze ook keurig bij mij op de stoep. We liepen niet bij elkaar de deur plat, maar maakten altijd een praatje. Nee, ik kan er geen kooi woord over zeggen”, klinkt het in onvervalst Brabants.

Professionele gidsen

De president van de Albanese Rafting Federatie uit in een persbericht zijn zorgen over het dodelijke ongeluk. Hij roept mensen op om bij ‘avontuurlijke activiteiten zoals kajakken, raften en canyoning’ altijd een beroep te doen op ‘professionele gidsen’. Het is niet duidelijk waarom het Veghelse echtpaar alleen de rivier op ging.

Zowel de raftersfederatie als reisorganisator Loman roept de lokale en landelijke autoriteiten in Albanië op om duidelijke waarschuwingsborden langs de kant van wilde rivieren te zetten. ‘De Albanese overheid heeft ook een taak om betere signalering te plaatsen bij rivieren en gevaarlijke plekken’, schrijft Loman op Facebook.