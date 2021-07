Julian Assange verliest Ecuadoraanse nationaliteit

mogelijk 130 moorden Beruchte 'da­te-moordenaar' (77) overleden in ziekenhuis Californië, zou geëxecu­teerd worden

25 juli Een Amerikaanse fotograaf die ter dood was veroordeeld voor het vermoorden van een 12-jarig meisje en vier andere vrouwen, is gisteren in het ziekenhuis overleden. Hij stierf een natuurlijk dood, stellen Amerikaanse autoriteiten in een verklaring. Het gaat om de 77-jarige Rodney James Alcala, in de Verenigde Staten bekend als de ‘Dating Game Killer’.