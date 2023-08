Juntaleider Niger kondigt overgangsperiode van drie jaar aan na staatsgreep

Foto's ‘Duurste paleis ter wereld’ is van Poetin, maar zelf ontkent hij dat: ‘Is niet van mij’

Officieel weet Vladimir Poetin van niks, maar het ‘duurste paleis ter wereld’ is toch echt voor hem gebouwd. Het staat aan de Zwarte Zeekust, een favoriete vakantieplek voor de leiders in het Kremlin. Foto's uit Navalny's documentaire geven een bijzonder kijkje in Poetins Paleis.