Jurist wint Weekend Miljonair door 15 jaar te oefenen in nagebouwde mini-studio

Een Duitse advocaat is erin geslaagd om door 15 jaar lang extreem goed te oefenen het tv-quizprogramma Weekend Miljonair te winnen. Jan Stroh (35) bouwde in de kelder van zijn huis in Hamburg een miniversie van het decor na, inclusief geluidseffecten en overwinningsconfetti, en speelde alle 1407 afleveringen die ooit bij onze oosterburen zijn uitgezonden alleen of met vrienden na. Daardoor wist hij alle antwoorden op de vragen die in de jubileumuitzending werden gesteld: breinbrekers die de afgelopen 20 jaar al eens voorbij kwamen.

Superfan Jan Stroh probeerde de afgelopen jaren bijna wanhopig mee te doen aan zijn favoriete spelshow die in Nederland onder de nieuwe naam BankGiro Miljonairs wordt gepresenteerd door oudgediende Robert ten Brink. Na ettelijke mislukte sollicitaties werd de jurist vanwege zijn loyaliteit toch nog uitgenodigd voor de jubileumuitzending. En daar bleek dat al zijn inspanningen van de afgelopen jaren vruchten hadden afgeworpen. Vrijwel moeiteloos beantwoorde hij alle vragen goed en ging hij dus glunderend naar huis met het felbegeerde miljoen.

Tijdens de uitzending vertelde Stroh aan presentator Günther Jauch dat hij echt alle ruim veertienhonderd afleveringen van het programma zag. ,,Als tiener raakte ik zwaar verslaafd aan de show en sloeg zelfs verjaardagen van familieleden over om er naar te kunnen kijken. Later ben ik in mijn kelder, op schaal, de studio gaan nabouwen opdat ik in huiselijke sfeer nog eens lekker kon nagenieten. Zo organiseerde ik quizavondjes voor vrienden waar alle tv-vragen werden gesteld’’, aldus de advocaat die in een interview met de Duitse krant Bild spreekt van ‘een regelrechte verslaving’. ,,De ene keer was ik thuis de presentator, maar vaak genoeg ook kandidaat terwijl vrienden quizmaster speelden.’’

Black-out

Volgens Stroh was hij ‘behoorlijk opgewonden’ toen hij recent de uitnodiging voor de tv-show op zijn deurmat vond. ,,Zenuwachtig voor de vragen was ik niet, omdat ik toch bijna alle antwoorden al wist. Wel vreesde ik voor een black-out op het moment dat ik in de studio tegenover mijn held Günther Jauch kwam te zitten.’’ Toen de camera’s begonnen te draaien, bleek het mee te vallen met zijn nervositeit. ,,Na het beantwoorden van de 500 eurovraag wist ik dat alles goed zou komen. Ik kon ontspannen door me in te beelden dat ik een quizavondje in mijn eigen kelder aan het spelen was. Ik vertrouwde op mijn instinct, maar kreeg op de lastigste momenten ook steun van vrienden die ik als hulplijn kon bellen.’’