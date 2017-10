Justitie New York begint onderzoek bedrijf Weinstein

Het Openbaar Ministerie in New York begint een onderzoek binnen de lokale vestiging van The Weinstein Company.

Procureur-generaal Eric Schneiderman heeft laten weten dat er een verzoek is ingediend om alle papieren van het bedrijf van filmproducent Harry Weinstein in te mogen zien. Onderzocht wordt of het personeel van de vestiging ooit is seksueel is geïntimideerd.

Weinstein is op 8 oktober ontslagen uit het bedrijf dat hij samen met zijn broer oprichtte, na aantijgingen van vrouwen van aanranding en andere misdragingen.

Niet op de hoogte

Eerder zeiden medewerkers van de Weinstein Company dat zij niet op de hoogte waren van de seksuele intimidatie door hun baas. In een brief die is gepubliceerd in het dagblad The New Yorker schrijft het personeel vanwege de liefde voor film voor de Weinstein Company te werken.

,,We wisten dat onze baas manipulatief kon zijn. We hadden geen idee dat hij zijn macht gebruikte om systematisch vrouwen aan te randen en tot zwijgen te bewegen'', staat in de brief. ,,Wij hebben niets te verbergen en zijn net zo boos en verbijsterd als anderen.''