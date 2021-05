Justitie Venezuela legt beslag op hoofdkantoor kritische krant

Update/Video Israëli­sche troepen bestoken doelen in Gazastrook, raketten afgescho­ten vanuit Libanon

14 mei Israël bestookt met artillerie en luchtaanvallen doelen in de Gazastrook, meldt het Israëlische leger. Een legerwoordvoerder bevestigde aanvankelijk dat Israëlische troepen de Palestijnse enclave zijn binnengetrokken, maar dat bericht werd later in de nacht van donderdag op vrijdag herroepen. Volgens televisiezender Al Jazeera vluchten Palestijnse gezinnen uit hun huis in het noorden van de Gazastrook. Donderdagavond werd Israël ook vanuit buurland Libanon onder vuur genomen met raketten. Zondag komt de VN-Veiligheidsraad opnieuw bijeen om te vergaderen over het conflict.