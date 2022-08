Justitie VS: bewijs dat Trump-team documenten verborgen hield

Het ministerie schrijft dat in een nieuw ingediend stuk in de zaak waarin een rechter beslist over het verzoek van Trump om een zogeheten ‘ special master ’ aan te stellen. Dat is een soort onafhankelijke arbiter die in het Amerikaans recht optreedt wanneer de rechtbank meent dat overheidsinstanties burgerrechten schenden. Morgen vindt een zitting plaats in die zaak.

De FBI deed op 8 augustus huiszoeking op het landgoed van Trump in Florida. Uit een eerder vrijgegeven huiszoekingsbevel en een lijst met in beslag genomen voorwerpen is gebleken dat een deel van het in Trumps residentie gevonden materiaal de status ‘topgeheim’ had, dat volgens protocollen in overheidsfaciliteiten moet worden opgeborgen. Daarmee is mogelijk de spionagewetgeving geschonden.