Juwelier verdacht van doodslag na neerschieten gewapende overvaller

De juwelier opende op straat het vuur op de vluchtende overvallers en zou drie schoten gelost hebben. Hij raakte daarbij een van de overvallers. Die viel uiteindelijk zo'n twee kilometer verderop van de motorfiets waarop het tweetal zat. ,,Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij stierf ter plaatse'', aldus de politie. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Zijn kompaan vluchtte weg. Hij wordt opgespoord en daarbij zet de politie grote middelen in, waaronder een helikopter en speurhonden. In de zaak waren op het moment van de overval klanten aanwezig. Zij worden opgevangen door Slachtofferhulp. Verder onderzoek moet uitwijzen of de juwelier zichzelf op legale wijze heeft verdedigd. De gewapende overvallers hebben zelf niet geschoten. Ze hebben wel juwelen buitgemaakt.

EHBO

Buurtbewoonster Ilse zag de man liggen toen ze iets voor de middag in de buurt was. ,,Mijn partner en ik stonden voor het rode licht te wachten toen ik hem plots opmerkte. Er stonden enkele mensen rond, maar niemand deed iets. Ik werk voor het Vlaams Parlement en heb een opleiding EHBO gekregen, dus we zijn meteen gestopt om te zien of we niets konden doen'', vertelt ze.



,,De man had een bivakmuts aan en lag op zijn zij, met zijn gezicht naar beneden. Hij droeg een fluorescerend pak, zoals mensen die bij de reinigingsdienst werken. Er was veel bloed en hij trok met zijn lichaam. Ik nam zijn schouder vast om hem om te draaien, maar een verpleegster die toekeek zei me dat we hem misschien beter niet moesten bewegen. Ik wilde het niet erger maken en heb vervolgens iemand gevraagd om de hulpdiensten te bellen. Wat ook gebeurde.''



De politie was als eerste ter plaatse en zette de straat af. Even later arriveerde ook de ambulance. ,,De hulpverleners deden meteen de bivakmuts af en ik zag dat het om een jongeman ging'', aldus Ilse, die nog erg onder de indruk is.