'Kabelbaanjongen' terug naar Italië na getouwtrek nabestaanden

update Wereldwij­de opmars van omikronva­ri­ant niet te stuiten: aantal gevallen stijgt naar 390

De wereldwijde opmars van de omikronvariant van het coronavirus is niet te stuiten. Ondanks reisverboden en extra beperkingen is de nieuwe variant inmiddels in 390 gevallen in zeker 31 landen officieel vastgesteld, in Zuid-Afrika zelfs al bij driekwart van de nieuwe besmettingen. De Europese gezondheidsdienst vreest dat straks de helft van alle besmettingen de nieuwe variant is.

2 december