Kaketoe Nikki schrikt zo van python dat ze haar fluitje verliest

Nikki's baasje werd gisteren vroeg wakker van geschreeuw uit de woonkamer. De huishoudster van Yap stond tijdens het schoonmaken van de kooi van Nikki oog in oog met de wurgslang. ,,De slang hing recht voor haar en ze had hem niet gespot. Pas toen mijn vrouw begon te gillen, zag ze het dier en begon ze mee te schreeuwen. We waren compleet in paniek.''



Yap en zijn 10-jarige dochter renden de trap naar beneden om de slang met een stok in een grote plastic zak te dirigeren. Het dier werd later vrijgelaten in een oude vissenkom zodat het genoeg zuurstof zou hebben. Het is later overgedragen aan een dierenwelzijnsorganisatie die de slang weer in de natuur uitzet.



,,Toen ik de slang eenmaal te pakken had, begreep ik dat het dier banger voor ons was dan wij voor hem. Hij rolde helemaal op omdat hij zich angstig voelde.''