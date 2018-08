Kakkerlakken, kots en bloed: overheid grijpt in bij chaos in Britse bajes

Dramatisch

Dieptepunt bereikt

Clarke heeft de minister van Justitie, David Gauke, geschreven dat het huis van bewaring van Birmingham de gewelddadigste plaatselijke gevangenis is in Engeland en Wales en dat gedetineerden vrijwel straffeloos geweld gebruiken. Het gebruik van nieuwe psychoactieve drugs zouden het grootste probleem vormen.



Het grimmige plaatje dat de inspecteur schetst, toont aan dat de gevangenis een 'dieptepunt heeft bereikt' en dat de staat in moest grijpen, stelt minister van Gevangeniswezen Rory Stewart. ,,Het is iets dat de overheid nog nooit eerder gedaan heeft en het geeft aan hoe serieus de situatie is.''



De gevangenisdirecteur is direct uit zijn functie gezet, de onderneming die de inrichting runde aan de kant geschoven en honderden gevangenen zijn overgeplaatst. GS4 kwam eerder negatief in het nieuws, toen bleek dat personeel in een jeugdinrichting buitensporig geweld gebruikten. Ook bleek het bedrijf in de VS nachtclubmoordenaar Omar Mateen in dienst te hebben gehad als gevangenenbewaarder.