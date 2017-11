Kamervragen over Julio Poch

VVD, D66 en PvdA hebben Kamervragen gesteld over Julio Poch. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen willen opheldering over of Nederland Poch gaat helpen met terugkeren naar Nederland en of Nederland juist heeft gehandeld toen Poch werd uitgeleverd.

De Nederlands-Argentijnse ex-piloot Julio Poch (65) is gisteren vrijgesproken van betrokkenheid bij het uitvoeren van dodenvluchten, meer dan dertig jaar geleden in zijn vaderland. Tegen Poch was levenslang geëist.

,,Ik ben erg blij voor Julio Poch. Acht jaar onterecht in de cel is niet niks. Hij kan eindelijk z’n kleinkinderen zien", aldus D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma volgens de berichtgeving van RTL. ,,Het hele proces van uitlevering, en de medewerking van de Nederlandse overheid destijds, roept nog wel vragen op. Daar moet het kabinet nog maar eens goed naar kijken."

Ook PvdA-kamerlid Attje Kuiken heeft vragen: had Nederland de uitlevering van Poch kunnen voorkomen?

Ontkend

Poch heeft altijd ontkend dat hij aan de 'vluchten des doods' heeft meegewerkt. ,,Ik ben met kerst weer thuis'', zei hij in één van zijn laatste interviews op de radio. Het Argentijnse Openbaar Ministerie eiste twee jaar geleden levenslang tegen hem. Volgens het OM was Poch betrokken bij het laten verdwijnen van circa 4.000 tegenstanders van het militaire regiem in Argentinië in de periode 1976-1983.