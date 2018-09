'Kamphuis verstopte zich op vrachtschip'

Update Geen aanwijzing novitsjok bij ziek stel in restaurant Salisbury

2:19 Het stel dat zondag in de Britse stad Salisbury onwel is geraakt, is niet in aanraking gekomen met het zenuwgas novitsjok. Dat heeft de politie in een verklaring laten weten. Het gebied rond het restaurant Prezzo werd uit voorzorg afgezet, omdat de Russische oud-spion Sergej Skripal er begin dit jaar werd vergiftigd met het zenuwgas.