Kan Trump na veroordeling nog president worden?

Het kon bijna niet uitblijven: Donald Trump is voor het eerst veroordeeld. Een federale jury in New York besloot dinsdag dat de Amerikaanse oud-president 5 miljoen dollar schadevergoeding moet betalen aan schrijfster E. Jean Carroll voor aanranding en smaad. Komt zijn positie als presidentskandidaat in gevaar? ‘Het juridische net lijkt zich te sluiten.’

Donald Trump (76) schrijft geschiedenis. Nooit eerder kreeg een oud-president van de Verenigde Staten een veroordeling aan zijn broek. Tot nu toe wist de Republikein juridische vervolging te ontlopen door de boel te schikken. Voorbeeld is een zaak uit 2016 waarbij Trump geld uit een liefdadigheidsstichting had gebruikt voor zijn verkiezingscampagne.

Lees ook Jury acht Trump schuldig aan aanranding en belasteren van schrijfster

In het geval van E. Jean Carroll was er geen ruimte voor een schikking. De 79-jarige journalist beschuldigde Trump van verkrachting en smaad. Volgens Carroll zou hij haar in 1996 hebben verkracht in een pashokje van een kledingwinkel in Manhattan en vorig jaar oktober zou hij de schrijfster hebben belasterd door haar op sociale media te beschuldigen van leugens. De jury achtte verkrachting niet bewezen, maar aanranding en smaad wel. Strafrechtelijk is de zaak verjaard en Trump riskeerde daarom geen celstraf.

De miljonair en voormalig president noemde het oordeel in een eerste reactie op Truth Social een ‘totale schande’ en zei dat het een ‘voortzetting was van de grootste heksenjacht aller tijden’. Trump blijft beweren dat hij niet wist wie E. Jean Carroll was, hij gaat in beroep.

Volledig scherm E. Jean Carroll verlaat de rechtbank in New York. © ANP / EPA

Gevolgen voor positie Trump

Wat betekent deze zaak voor de positie van Donald Trump? Heeft de veroordeling invloed op zijn plan om voor de tweede keer hoofdbewoner van het Witte Huis te worden? Victor Vlam, Amerikadeskundige en auteur van het boek Donald Trump is niet gek, zegt dat het effect moeilijk valt te voorspellen. ,,Al vaker is geroepen dat het einde van Trump in zicht is. Dat veel Republikeinen alle ophef rond zijn persoon hartstikke beu zijn en dat hij niet meer kan winnen. Maar als we kijken naar de peilingen, zien we dat Trump het behoorlijk goed doet. Op dit moment beter dan Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en vermoedelijk zijn belangrijkste uitdager om presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden.’’

Vlam geeft aan dat Trump een loyale aanhang heeft die hem trouw blijven, wat er ook gebeurt. ,,Ze geloven hun politieke idool, wat er ook gebeurt. Als Trump zegt dat hij Jean Carroll niet kent, nemen ze dat voor lief. Een paar maanden geleden werd hij aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Zijn populariteit kreeg hierna zelfs een boost, hij steeg alleen maar in de peilingen.’’

Toch klinkt er gemor binnen de Grand Old Party. Zo zei Don Bacon, namens de Republikeinen lid van het Huis van Afgevaardigden, tegen CNN dat het niet verstandig is als Trump voor zijn partij presidentskandidaat wordt. ,,Hij gaat niet winnen. Trump zorgt alleen maar voor meer verlies, dat moeten we voorkomen.’’

Victor Vlam geeft aan dat ‘The Donald’ meer vijanden binnen de Republikeinse Partij heeft dan ooit. ,,En ik denk dat behoorlijk wat vrouwen zich na deze veroordeling ook achter de oren krabben, dat kan nadelig voor hem uitpakken.’’

Nog meer rechtszaken

Wat Trump verder in het nauw kan drijven, zijn andere rechtszaken waarin hij is verwikkeld. Want de man zal zich nog vaker moeten verantwoorden voor de rechtbank. Momenteel ­onderzoekt een speciaal aanklager of de oud-president strafbare feiten heeft gepleegd op de dag dat het Capitool werd bestormd. Ook loopt er nog een onderzoek naar zijn weigering om documenten met staatsgeheimen over te dragen aan het Nationaal Archief.

Volgend jaar staat Trump, tenzij hij schikt, terecht in een zaak over het betalen van zwijggeld aan Stormy Daniels. Ook moet hij zich nog verantwoorden voor het onder druk zetten van een hoge func­tionaris om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Een aanklager in de staat Georgia onderzoekt of Trump illegaal heeft gehandeld om zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen in 2020 ongedaan te maken. Hij zou de functionaris hebben gevraagd dat hij ‘genoeg stemmen moest vinden.’

Vlam: ,,Zeker de zaak over het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag kan grote gevolgen hebben, dat wordt hem zwaar aangerekend. In de VS kun je ook met een strafblad president worden. Maar als Trump in die kwestie wordt veroordeeld, wordt het denk ik een stuk lastiger. Dan lijkt het juridische net zich te sluiten en is de grote vraag of hij zijn politieke carrière succesvol kan voortzetten.’’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: